ناقش محافظ البنك المركزي مع المبعوث الأممي الأولويات في المسار الاقتصادي والإنساني كإعادة توحيد البنك المركزي وصرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي.

حيث التقى القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية- محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مقر البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، لمناقشة الوضع الاقتصادي والالتزامات الناشئة عن الهدنة.

وناقش اللقاء الأولويات في المسار الاقتصادي والإنساني، حيث أشار القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن من أهم الأولويات صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي لإنهاء معاناة هذه الشريحة، باعتبار أن ذلك سيمثل مدخلاً رئيسياً لأي حلول سياسية قادمة.

وتطرق إلى الانقسام المالي في السياسة النقدية، والتي كان سببها نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016م، وأهمية إعادة توحيد السياسة النقدية وتوحيد البنك المركزي.

وخلال اللقاء شدد إسماعيل، على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، بدون أي اجتزاء أو انتقاص.. مشيراً إلى أن نجاح الهدنة سيخفف من معاناة كافة أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب، مؤكداً عدم صحة بعض الادعاءات التي تزعم أن الهدنة ستفيد منطقة دون غيرها.

كما أكد أهمية الإسراع في تنفيذ البند الخاص بفتح مطار صنعاء الدولي وفتح الطرق لما ستمثله من أهمية بالغة لكل المواطنين وتخفيفٍ لمعاناتهم المستمرة منذ سبعة أعوام.

وفيما يتعلق بملف الخزان صافر، استعرض القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا المستجدات المتمثلة بتوقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، حيث شدد على ضرورة التزام الجانب الأممي بتنفيذ الاتفاق وحشد التمويل اللازم لتنفيذ الحلول التي نصت عليها مذكرة التفاهم.