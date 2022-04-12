التقى رئيس لجنة الاسرى عبدالقادر المرتضى ‏المبعوث الاممي هانس غروندبرغ، الذي وصل الى صنعاء يوم الإثنين، في مستهل زيارة يلتقي فيها الرئيس المشاط وعدد من المسئولين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الاسرى الانساني والية تنفيذ الاتفاق الاخير بشان تبادل الاسرى.

وقال المـرتضى في تغريدة له: “‏انتهينا قبل قليل من لقاء مع المبعوث الاممي وفريقه ناقشنا فيه ملف الأسرى وسبل التقدم فيه وخصوصاً الاتفاق الاخير الذي تم برعايتهم.

واكد المرتـضى الجهوزية والاستعدادنا لتنفيذ الاتفاق كما طالب من المبعوث الاممي الضغط على الطرف الاخر للالتزام بالاتفاق وتنفيذه.