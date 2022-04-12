أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط اليمنية أن ناقلة عملاقة وصلت اليوم إلى ميناء الشحر لتحميل مايزيد عن 2 مليون 300 ألف برميل من النفط اليمني الخام بقيمة 251 مليون دولار.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ما ستنهبه السفينة “ابوليتيرز “من النفط الخام بقيمة 226 مليار ريال تكفي لصرف المرتبات لشهرين كاملين لجميع موظفي الدولة في الشمال والجنوب.

وأكد المصدر أن عوائد النفط الخام اليمني المنهوب من قبل دول التحالف تجاوزت 8 مليار دولار ويتم ايداعها في البنك الأهلي السعودي وليس في البنك المركزي اليمني.

ويقع اليمن في قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم ويعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم نتيجة الحرب المشتعلة منذ سبع سنوات.