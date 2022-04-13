عقد المبعوث الاممي الي اليمن ‏‎هانس غروندبرغ مؤتمر صحفي قبيل مغادرته صنعاء عصر اليوم حول نتائج لقاءاته برئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط وعدد من المسئولين في صنعاء.

وعبر المبعوث الأممي عن تفاؤله حيال نتائج النقاشات التي أجريتها في صنعاء والجدية التي لمستها لبناء السلام، مشيرا الى ان النقاشات تركزت‏ حول سبل البناء على الهدنة كخطوة نحو حل سياسي شامل.

واشار الى أن العمل جار لفتح مطار صنعاء والتحضيرات لفتح الطرق والمعابر في تعز وغيرها من المحافظات مؤكدا ‏بانه يجب أن يستمر دخول المزيد السفن النفطية بشكل ثابت إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة.

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واكد غروندبرغ في رده على سؤال بشأن فتح مطار صنعاء: “نحن في صدد إنهاء الإجراءات البيروقراطية لفتح مطار صنعاء نحو وجهتي الرحلات، ولا عوائق سياسية” مشيرا بان أولوياته عقب زيارة صنعاء هي تثبيت الهدنة ومتابعة التزام الأطراف بالعمل عليها.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الهدنة صامدة بشكل عام حتى الآن.. مؤكدا أهمية التزام الأطراف بالهدنة.

وقال: “علينا الانتباه للتحديات، حيث نعتمد على استمرار التزام الأطراف وانخراطها الجاد من أجل تنفيذ الهدنة والمحافظة عليها لتتحاور الأطراف مع بعضها البعض بحسن نية “. وأضاف: “كما يجب على الأطراف استخدام الآليات التي تسيّرها الأمم المتحدة والتي وفرناها لدعمهم في هذا الصدد “.

ولفت إلى أهمية استغلال الفرصة النادرة التي توفرها الهدنة التي تعتبر استراحة من العنف وإغاثة إنسانية فورية.. مؤكدا أن الهدنة جاءت لخدمة اليمنيين في المقام الأول، وتوفر فرصة لخلق بيئة مواتية لعملية سياسية تهدف لإنهاء النزاع وتنفيذ إجراءات مستدامة لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي وإنهاء العنف.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، استمرار العمل على مدار الساعة لدعم الأطراف من أجل أداء واجباتهم في الالتزام بالهدنة والحفاظ عليها وتقويتها. وأشار إلى ضرورة الانخراط بشكل بناء من أجل التوصل إلى حل شامل للنزاع.

وقال: “إن المنطقة والعالم يراقبون الوضع عن كثب ومستعدون لتقديم الدعم”. كما أكد أن الهدنة فرصة لإنهاء النزاع والتوصل إلى سلام يلبي التطلعات المشروعة لليمنيين والمسؤولية مشتركة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني.

وذكر المبعوث الأممي أنه تم خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، مناقشة آليات تنفيذ الهدنة بجميع عناصرها وسبل البناء عليها كخطوة نحو حل سياسي شامل للنزاع.

وقال” منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من إبريل الحالي، وبالرغم من التقارير المتواترة والمقلقة بخصوص وقوع انتهاكات، إلا أننا رأينا انخفاضا عاما كبيراً في الأعمال العدائية، ولا توجد تقارير مؤكده تفيد بوقوع ضربات جوية أو هجمات عابرة للحدود”.

وغادر المبعوث الاممي مطار صنعاء عصر اليوم بعد زيارة استمرت ثلاثة ايام التقى خلالها الرئيس مهدي المشاط وعدد من المسئولين.