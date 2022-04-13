ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 71 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 50 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وعمران.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية هجومية باتجاه مواقع الجيش واللجان في العكد واللجمة والفليحة ومحزام ماس وحراضة في محافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بصاروخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد بمأرب. كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والعكد والفليحة واللجمة بمأرب.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 17 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، الجوف، حجة، لحج، الضالع وما وراء الحدود.