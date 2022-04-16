سفارة شرعجية الرياض في امريكا بخيانة التطبيع وتهنئ الكيان الغاصب لفلسطين بعيد الفصح اليهودي على وقع اقتحام الصهاينة للمسجد الاقصى

رصد موقع “المشهد اليمني الأول“، تغريدة على حساب سفارة شرعجية الرياض بتويتر تعني كيان العدو الإسرائيلي بعيد الفصح.

حيث هنأت التغريدة كيان العدو الغاصب لفلسطين بعيد الفصح اليهودي، واعربت السفارة عن خالص التمنيات لليهود باحتفال مبارك وسعيد.

علماً بان احتفالات اعياد عيد الفصح اليهودي (Passover) تبدأ من اليوم الاحد 17 ابريل 2022م، وتنتهي يوم الخميس المقبل.

ويعتبر ذلك مؤشر الى التطبيع العلني بين شرعجية فنادق الرياض والكيان العبري الغاصب لفلسطين كمهمة من مهام ما يسمى بالمجلس القيادي الرئاسي الذي شكلته الرياض مؤخرا، ولتدشين مرحلة خيانة التطبيع العلني بين تل ابيب وعملاء عواصم العدوان في الرياض.

وابو ظبي تشرعن تواجد جيش العدو الصهيوني في جزر سقطرى وميئون باب المندب وابن البلاد مُحتل ومليشيات، ومع الكيان الغاصب لفلسطين الصهاينة اليهود تمنيات واعياد وقواعد عسكرية في سقطرى وميئون باب المندب.