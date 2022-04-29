أفادت مصادر في فلسطين المحتلة، يوم الجمعة، بمقتل حارس مستوطنة “أريئيل”، بعد إطلاق مقاومين النار في اتجاهه، من مسافة صفر، وانسحابهم من المكان.

وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال أغلقت مدخل محافظة سلفيت بعد مقتل حارس الأمن في المستوطنة. ورجّحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الأمر يتعلق بعملية فدائية.

وقال مراسل “القناة الـ13” الإسرائيلية إنّ “مقاومَين مسلحين ببندقية كارلو نفذا عملية إطلاق النار في اتجاه حارس مستوطنة “أريئيل”، الأمر الذي أدى إلى مقتله، وانسحبا من المكان”.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنّ الشبان الذين أطلقوا النار في اتجاه الحارس المقتول دخلوا المستوطنة، وعمليات المطاردة لهم تتم داخل “أريئيل” قرب سلفيت.