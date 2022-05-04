حذرت الهيئة العامة للآثار بمحافظة تعز كافة المواطنين من قضاء أوقاتهم وإجازتهم العيدية في قلعة القاهرة التاريخية، ودعتهم إلى عدم الصعود إلى القلعة، وتجنيب أنفسهم وأسرهم ما لا يحمد عقباه.

وذكرت الهيئة في بلاغ -تلقى المشهد اليمني الأول نسخة منه- أن القلعة ما زالت تشكّل خطرا على الناس، كما لفت إلى أن تهديدات الجدران والأسوار المفككة ما تزال قائمة وقد تتساقط في أي لحظة.

وأفادت الهيئة أن على كافة الموطنين، الذين يفكرون في قضا أوقاتهم خلال أيام عيد الفطر المبارك في قلعة القاهرة، عدم الصعود إليها، كونها غير آمنة”.

“وأشارت الهيئة إلى انها رفعت تقريرا للمحافظ، وأطلعته على وضع القلعة، وما تشكّله جدرانها المنهارة من تهديدات ومخاطر على الزوّار، كما اقترحت عليه عددا من الحلول والمعالجات، التي تنتظر توجيهاته بشأنها.

ودعت جميع المواطنين إلى توخّي الحيطة والحذر، وأن يكونوا عند مستوى المسؤولية، كي لا تتحوّل فرحة العيد إلى حزن، كما حدث سابقاً.

وكانت تعرضت قلعة القاهرة التاريخية بمحافظة تعز للقصف بغارات عنيفة لطائرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي ما أدى إلى تضررها بشكل كبير وتهدم أجزاء واسعة منها.