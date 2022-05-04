ذكر إعلام العدو أن طائرة إسرائيلية خاصة من طراز “9H-JPC” هبطت أمس في الرياض، بعد إقلاعها من تل أبيب.

وأفاد مراسل القناة 11 الاسرائيلية إيتاي بلومنتال أن طائرة إسرائيلية خاصة 9H-JPC أقلعت من الأراضي المحتلة وتوجّهت الى الرياض، وفي طريقها توقّفت دبلوماسيًا في عمان في الأردن.

التطبيع قادم

وقال بلومنتال إن التطبيع بين السعودية وكيان العدو قادم.

وليس المرة الأولى التي يُكشف فيها عن هبوط طائرة اسرائيلية في السعودية أو حتى عبور طائرات للعدو أجواء المملكة، ولاسيّما في ظلّ التطبيع الجاري بين الجانبيْن على الرغم من أنه غير معلن رسميًا.

وخلال السنوات الأخيرة، كثرت زيارات شخصيات صهيونية الى السعودية، مقابل بروز العديد من الشخصيات في المملكة وهي على تواصل مع اسرائيليين.

وعام 2020، أكد إعلام العدو حصول لقاء ثنائي بين رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان قد نشر المحرر السياسي للمشهد اليمني الأول بناءاً على معطيات ان مايحدث مابين الكيان السعودي وامريكا من مسرحية تأزم العلاقات ماهو الا لدفع النظام السعودي للارتماء في احضان يهود تل ابيب بمبرر البحث عن الأمن والاستقرار المزعوم بعد ان تحمل أمريكا الامبريالية عصاها وترحل من المنطقة.