أعرب رئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة الإعلامية الناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبد السلام، عن استنكاره الشديد لجريمة العدو الصهيوني بحق الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقله.

وأشار محمد عبدالسلام في تغريدة على تويتر اليوم، إلى أن جريمة قتل المراسلة شيرين أبو عاقلة تأتي في سياق الجرائم التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني احتلالا وقتلا واستيطانا.

نستنكر جريمة العدو الصهيوني بحق مراسلة قناة الجزيرة شيرين ابو عاقله والتي تأتي في سياق الجرائم التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني احتلالا وقتلا واستيطانا — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 11, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بنيران العدو الصهيوني خلال اقتحامه لمخيم جنين، كما أصيب الصحفي علي سمودي خلال تغطية أحداث اقتحام جنين ومخيمها.