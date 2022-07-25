رئيس اللجنة الطبية العليا: نحتاج رحلة جوية يوميا لمدة عام لإنقاذ حياة آلاف المرضى

أكد رئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش أن اليمن بحاجة إلى رحلة جوية يوميا لمدة عام لإنقاذ حياة آلاف المرضى ولتجاوز الكارثة التي صنعها الحصار على مدى 7 سنوات وتخفيف الضغط على القطاع الطبي.

وفي تصريحًا له، اليوم الاثنين، قال الدكتور الدرويش إن 1200 مريض مع مرافقيهم سافروا عبر 15 رحلة جوية وفرتها الهدنة، لافتاً أن هؤلاء يشكلون فقط 2% من إجمالي المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج.

وأوضح أن “ناقل جوي وحيد ووجهة وحيدة وترانزيت بعمان أوجدت تكاليف فوق طاقة المرضى وجعلت قيمة الهدنة بالنسبة إلى آلاف المرضى منعدمة”.

وأضاف: أن 35% من المرضى المحتاجين للعلاج بالخارج هم أطفال، 80 % منهم مصابون بتشوهات قلب وليدية.

وأشار رئيس اللجنة الطبية العليا إلى أن 40 % من المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج نساء، وتتصدر سرطانات الثدي والدرقية قائمة الأمراض.