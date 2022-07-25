الأرصـاد الجـوية: استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الموسمي وهطول أمطار رعدية

أفاد المركز الوطني للأرصـاد الجـوية، اليوم، بأن البلاد لا تزال تتأثر بامتداد المنخفض الجوي الموسمي وأخدود شرقي مع رياح علوية نفاثة في طبقات الجو العليا تستمر معها حالة عدم الاستقرار في الأجواء على معظم محافظات الجمهورية.

وتوقع مركز الأرصـاد الجـوية في نشرته الجوية اليوم الإثنين، استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحيانا على المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظتي لحج وتعز جنوباً، وستكون أكثر غزارة على الأجزاء الغربية منها، وتمتد الى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، أبين، مارب، الجوف، شبوة وحضرموت).

وفي المناطق الساحلية والصحراوية وأرخبيل سقطرى توقع المركز أجواء غائمة جزئيا حارة ورطبة نهارا مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا خاصة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها والرياح معتدلة الى نشطة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة، وكذلك من انهيارات المنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية على الطرقات الجبلية، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأهاب مركز الأرصـاد الجـوية بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه، أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وتشهد معظم محافظات الجمهورية اليمنية أمطار غزيرة صيف هذا العام 2022م بعد جدب وموجة جفاف واسعة الموسمين الفائتين، كانت قد ألحقت ضرراً كبيراً بالجانب الزراعي والثروة الحيوانية.