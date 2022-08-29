العميد سريع: لن نتردد في تسديد ضربات مؤلمة ردا على أي حماقة صهيونية

حذرت القوات المسلحة اليمنية العدو الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أية حماقة كون الإقدام عليها لن يقابل بالصمت بل بالرد المناسب والقوات المسلحة جاهزة لأية خيارات تحددها القيادة في أي لحظة.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحي سريع في تغريده له على تويتر ان ماعلى العدو الإسرائيلي إلا أن يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد فاليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة رداً على أي عدوان محتمل ضد بلادنا.

وبالتالي فما على العدو الإسرائيلي إلا أن يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد فاليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة رداً على أي عدوان محتمل ضد بلادنا.