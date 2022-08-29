الإمارات تستقدم عشرات الارهابيين إلى المهرة لتفجير الوضع عسكرياً

بعدَ يومٍ واحدٍ على تحذير الشيخ القبلي البارز ورئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة علي سالم الحريزي، من مخطّط سعوديّ إماراتي لتكرار سيناريو شبوة في المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان، كشف قيادي مرتزِق موالٍ للعدوان عن مخطّط تقوده أبو ظبي يستهدف المهرة ويخلق ذريعة لمهاجمتها والسيطرة عليها.

وقال القيادي المرتزِق عادل الحسني، في تغريدة على صفحته الشخصية بـ “تويتر”، أمس الأحد، إن هناك مخطّطاً إماراتياً لتفجير الوضع في محافظة المهرة المنطقة الحدودية مع سلطنة عُمان الشقيقة، لافتاً إلى أنه تم رصد عشرات المتطرفين من جماعة القيادي التكفيري أبو زرعة المحرمي ولديهم متفجرات وسلاح.

وأكّـد القيادي الموالي للعدوان في تغريدته، أن الهدف من استقطاب العناصر التكفيرية الموالية للاحتلال الإماراتي إلى المهرة، هو مِن أجلِ خلق ذريعة لمهاجمة المحافظة والاستيلاء عليها.