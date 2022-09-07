استعادة 369 معاداً من أراضي الأوقاف المغتصبة في زبيد الحديدة

يواصل مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة الحديدة اليوم الأربعاء، نشاطه في تنفيذ حملات النزول الميداني لمتابعة أراضي الوقف واستعادة أراضي الأوقاف الضائعة والمغتصبة في مديريات المحافظة.

وضمن الحملات لمكتب الهيئة قام مدير المكتب فيصل أحمد الهطفي ومعه اللجنة المكلفة بالنزول الميداني اليوم إلى وقف برهان الدين الأهدل في قرية المحط بمديرية زبيد وتم استعادة 9 معاود كانت ضائعة ومغتصبة وتحديد معالم أرض الوقف ومن تم حرثها وزراعتها.

كما تم النزول إلى وقف أبوبكر القاسم في زبيد الذي قد تعرض للنهب والتصرف من قبل النافذين والمتسلطين على أراضي الأوقاف منذ عشرات السنين واستعادة ما مساحته 360 معاد ومسح أرض الوقف وإسقاطه جويا.

وأكد مدير مكتب الهيئة بالمحافظة استمرار الحملات حتى يتم استعادة الأراضي المنهوبة والمغتصبة كاملا بعموم المديريات. ولفت إلى أن اللجنة ستواصل عملها بمديرية زبيد حتى الانتهاء من عملية التصحيح والتأجير وضبط المتلاعبين وفقا للقانون.

ودعا الهطفي الجميع للتعاون مع مكتب الهيئة بالمحافظة وفروعه بالمديريات والإبلاغ بالمتلاعبين بأموال وممتلكات الأوقاف بالمحافظة خدمة للصالح العام. وشدد على ضرورة حماية أراضي الأوقاف من الاعتداءات المتكررة وإيقاف المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية وفقا لقانون الوقف الشرعي.

وثمن جهود قيادتي الهيئة والسلطة المحلية والجهات الأمنية بالمحافظة في تذليل الصعوبات التي تواجه أعمال ومهام المكتب بما يمكنه من تنفيذ مهامه على أكمل وجه.