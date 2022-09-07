وثيقة تكشف ضفوط التحالف على جيبوتي لإيقاف الرحلات من صنعاء الى جيبوتي والقاهرة

كشفت وثيقة عن ضغوطات من التحالف السعودي الاماراتي على دولة جيبوتي لوقف رحلاتها إلى صنعاء.

وتلقت الهيئة اليمنية للطيران المدني والارصاد في صنعاء رسالة اعتذار من قبل الخطوط الجوية الجيبوتية, تضمن التراجع عن تسيير رحلات جوية يومية من مطار صنعاء الى جيبوتي.

وقالت مصادر ان رسالة الاعتذار جاءت بعد ضغوط من التحالف السعودي الاماراتي على الحكومة الجيبوتية لمنع تسيير رحلات جوية من مطار صنعاء, وان الخطوط الجيبوتية وجهت رسالة مماثلة الى هيئة الطيران التابعة لحكومة معين.

موضحة ان رئيس هيئة الطيران في عدن صالح بن نهيد وبتعليمات من التحالف وجه أيضا رسالة اعتراض على قيام الخطوط الجوية الجيبوتية يرفض القيام برحلات للشركة الجيبوتية من مطار صنعاء.

وأضافت المصادر ان ذات الضغوط والتحركات تقف وراء تعثر الرحلات الجوية من مطار صنعاء الى القاهرة بعد رحلة يتيمة.