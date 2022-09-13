أمريكا تقرع وساطة عمانية لإنقاذ الخليجي في اليمن

كشفت سلطنة عمان، الثلاثاء، كواليس اللقاءات التي جرت مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ في العاصمة مسقط.

وأشارت السلطنة في بيان للخارجية العمانية إلى أن المبعوث الأمريكي طرح خلال لقاء الوزير بدر البوسعيدي، دعم عماني لتسوية شاملة في اليمن بدلا عن تمديد الهدنة.

وكانت قناة العربية المملوكة للحكومة السعودية كشفت بأن مجلس التعاون الخليجي طالب المبعوث الأمريكي لدى وصوله الرياض الضغط باتجاه حل شامل.

وطرح المبعوث الأمريكي على سلطنة عمان التي تلعب دور وسيط بين صنعاء وأطراف إقليمية ودولية الطلب الخليجي قد ينسف جهود تمديد الهدنة خصوصا وأن السير في اتفاق شامل يتطلب استحقاقات إنسانية أكبر من مطالب صرف المرتبات ورفع الحصار.

وكانت الإمارات والسعودية استبقتا جولة ليندركينغ الأخيرة والتي قال في وقت سابق أنه يسعى من خلالها لتمديد الهدنة بمهاجمة الولايات المتحدة واتهمها بربط ملف اليمن بالنووي الإيراني وهو ما نفاه ليندركينغ في تصريح للشرق الأوسط.

وتحاول دول الخليج الضغط على الولايات المتحدة لإخراجها من المستنقع خشية التوصل على اتفاق جديد مع إيران بشأن الملف النووي وإبقاء التحالف السعودي – الإماراتي حبيس الحرب في اليمن لأهداف تتعلق بالابتزاز الأمريكي.