تخصيص الوديعة السعودية الإماراتية لصرف المرتبات

كشف صحفي، موالي للتحالف، الثلاثاء، ترتيبات خليجية لتخصيص الوديعة السعودية – الإماراتية لصرف المرتبات في اليمن.

واشار فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” الصادرة من عدن في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سبب تأخر صرف الوديعة التي أعلنتها الإمارات والسعودية عشية حل سلطة “الشرعية” وتشكيل المجلس الرئاسي قبل أشهر، يتعلق بالمفاوضات الخاصة بصرف المرتبات، مشيرا إلى أن التوجهات الخليجية حاليا نحو صرف الوديعة على المرتبات في ظل نقص الموارد اللازمة.

ورغم مرور نحو 5 أشهر على تشكيل سلطة المجلس الرئاسي التابعة للمرتزقة، ترفض السعودية والامارات تسليم الوديعة رغم إعلان حكومة معين استكمالها الإجراءات المطلوبة منها لتصحيح الاختلالات في البنك المركزي.

ويشهد ملف اليمن حراك دولي غير مسبوق في إطار الدفع نحو تمديد الهدنة والذي تربطه حكومة الإنقاذ بصنعاء بالمرتبات إلى جانب رفع الحصار البحري والجوي.

والوديعة، وفق مراقبين، لا تساوي جزء يسير من ايرادات اليمن التي تستحوذ عليه دول التحالف بتعاون من قوى الفساد في حكومة معين وتتجاروز هذه المبالغ بكثير.

يذكر أن السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، ربط خلال لقاء جمعه بالمبعوث الامريكي صرف المرتبات بكشوفات العام 2014 وملفات اخرى كفتح الطرق.