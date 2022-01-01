المشهد اليمني الأول

اطلع وزير الشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي، اليوم على التجهيزات الجارية في ملعب الثورة، لاستقبال وتكريم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم الحائز على لقب بطولة غرب آسيا مؤخراً.

وتفقد الوزير المؤيدي ووكيل قطاع الرياضة علي هضبان، والوكلاء المساعدون لقطاعات الرياضة كمال الشريف وحسين الخولاني، والمشاريع طارق حنش، أعمال الصيانة والنظافة في ملعب الثورة.

وأكد وزير الشباب أهمية استقبال بعثة المنتخب الوطني وتكريمها، التكريم اللائق نظير الإنجاز التاريخي لليمن واليمنيين من خلال التتويج بلقب كأس غرب عن جدارة واستحقاق.

وقال “الترتيبات جارية للاحتفاء بالمنتخب الوطني للناشئين، بما يليق بمكانة وحجم الإنجاز الذي حققه أبطال اليمن رغم الظروف الراهنة إزاء العدوان والحصار “.. مبيناً أنه تم اختيار ملعب الثورة لاحتضان التكريم، وإرسال رسالة للعالم بأنه منشأة مدنية رياضية خالية من المظاهر المسلحة كما يدّعي العدوان وأدواته.

فيما أكد الوكيل هضبان الحرص على الإستقبال والتكريم اللائق للمنتخب الوطني للناشئين .. مشدداً على ضرورة حشد الجماهير للاحتفاء بالمنتخب الذي رفع اسم اليمن عالياً وحقق إنجاز أدخل البهجة، في وجدان أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج.

بدوره أوضح الوكيل المساعد لقطاع الرياضة الشريف أن الإعداد والتحضير لاستقبال وتكريم الأبطال جار بوتيرة عالية، نظير ما حققوه من إنجاز تاريخي بتحقيق كأس غرب آسيا رغم الفوارق والإمكانيات مقارنة بالمنتخبات المنافسة.

من جهته أشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب، عبد الحميد المغربي، إلى حرص الوزارة، والصندوق، على دعم ورعاية المنتخب الوطني والاهتمام به، بما يمكنه من الاستمرار في الظهور المشرف في المحافل الخارجية.

رافقهم خلال الزيارة التفقدية، أمين عام جائزة الدولة للشباب عزيز الماوري ومديرا المشاريع أحمد التويتي والاتحادات وائل القرشي، والقائم بأعمال اتحاد الفروسية صدام آل راشد.

إلى ذلك أهابت وزارة الشباب والرياضة، بالجميع بما في ذلك الجماهير الرياضية، عدم إطلاق الأعيرة النارية خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني للناشئين، حفاظاً على السلامة العامة لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.