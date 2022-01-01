المشهد اليمني الأول

ناقش اجتماع برئاسة الدكتور منير القاضي رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، اليوم في صنعاء، إمكانية مشاركة الهيئة في مؤتمر الفرص الاستثمارية الذي سينعقد أواخر يناير الجاري في محافظة الحديدة.

وتطرق الاجتماع بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، إلى أهمية الابتكار في تعزيز الفرص الاستثمارية وخلق فرص جديدة، ودور الهيئة في الربط بين الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية من جهة والتعليمية والبحثية من جهة أخرى.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة الاستفادة من براءات الاختراع الدولية منتهية الحماية في مجال الصناعة والاستثمار ونقل وتوطين التكنولوجيا واستعراض ذلك في المؤتمر من أجل جذب اهتمام المستثمرين.