المشهد اليمني الأول

أدانت شركة النفط اليمنية استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي محطة تابعة لها في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من العاملين والمواطنين.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن طيران العدوان قام في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالقصف على مقربة من امحطة تابعة للشركة في بيحان بعدة غارات جوية أدت الى استشهاد اثنين وجرح ثلاثة من الموظفين والمواطنين.

وحمل البيان دول العدوان وعلى رأسها أمريكا وكذلك الأمم المتحدة مسؤولية استمرار جرائم الحرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية العاملة على التخفيف من حدة الحصار المفروض على سفن النفط منذ سنوات.

وأكد البيان أن كل هذه الاعتداءات الغاشمة لن تثنينا عن مواصلة القيام بواجباتنا الخدمية وفقا للمنطلقات الانسانية والاخلاقية والوطنية.