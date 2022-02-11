المشهد اليمني الأول

اعترفت الولايات المتحدة الامريكية بعدم قدرتها في مساعدة الامارات في وقف هجمات القوات الصاروخية والطيران المسيراليمني

وقال الجنرال الامريكي ماكنزي وهو قائد القيادة المركزية الأميركية ان الولايات المتحدة تعاني من محدودية قدرات الاستطلاع (آي.إس.آر)فوق اليمن، واضاف في مقابلة مع وكالة رويترز.. هذا بلد كبير الحجم ويتعين علينا اتخاذ قرارات حسب الأولويات!

وكانت الإمارات طلبت بشكل خاص من الولايات المتحدة مساعدتها في تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، ومنها نظاما ثاد وباتريوت وذلك بعد الضربات الموجعة التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية في العمق الاماراتي في عمليات اعصار اليمن التي استهدفت مواقع حيوية وهامة في اماراتي ابو ظبي ودبي

يشار الى ان الدفاعات الجوية اليمنية طورت بشكل ملحوظ قدراتها الدفاعية وتمكنت من اسقاط العشرات من طائرات الاستطلاع امريكية وصينية وتركية الصنع استخدمها التحالف السعودي الامريكي ، اخرها بالامس فوق مناطق حرض .