المشهد اليمني الأول

هزيمة مدوية لمرتزقة الجيش السعودي في حـرض: “استسلام كتيبة كاملة وفرار جماعي هو الأكبر ومصرع العشرات في عملية خاطفة للحوثيين”.. وقائمة حصرية بأسماء القتلى “تفاصيل”

خاص/

تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من استعادة كل المواقع في محيط مدينة حـرض بمحافظة حجة وصولا إلى مناطق حدودية في جيزان والتي كانت قد تقدمت فيها قوى العدوان من مرتزقة الجيش السعودي وفصائل تكفيرية خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأفادت مصادر ميدانية للمشهد اليمني الأول عن تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تنفيذ عملية نوعية وخاطفة، تمكنوا فيها من دحر قوى العدوان والمنافقين أطراف مديرية حـرض وتأمين محيط المديرية بالكامل.

وأكدت المصادر مصرع أكثر من 200 من مرتزقة الجيش السعودي وعناصر من التكفيريين بينهم عدد كبير من القيادات، خلال تصعيدهم الأخير منذ بداية الأسبوع، مشيراً لإصابة أعداد كبيرة منهم وفرار من تبقى.

عملية مباغتة وخسائر فادحة

وبينت المصادر أن العملية اتخذت عدة مسارات مباغتة كسرت الحصار ودحرت قوى العدوان من محيط مدينة حـرض، موضحةً تكبد قوى العدوان خسائر بشرية فادحة، ووقوع العشرات من مرتزقة الجيش السعودي والعناصر التكفيرية أسرى بيد المجاهدين بعد محاصرتهم.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات المتبقية تجري مع فلول العناصر التكفيرية باتجاه شمال مدينة حــرض، مؤكدةً تعرض العناصر التكفيرية لمقتلة كبيرة راح فيها العشرات بينهم قادة.

واعترفت وسائل إعلام النظام السعودي بسقوط عدد من قوات جيش النظام السعودي في معارك حرض، فيما اعترف مرتزقة العدوان بمصرع أعداد كبيرة بينهم قيادات رفيعة منهم العميد المنافق “يحيى هيكل السميني” وهو مسؤول الإمداد والتسليح، والعميد المنافق “ماجد الريادي” المسؤول المالي للمنطقة الخامسة.

ولفتت المصادر إلى شن المجاهدين عملية متزامنة تمكنوا من خلالها من تطهير منطقة “الحثيرة” غرب منفذ حـرض والتقدم باتجاه مواقع جيش النظام السعودي في منطقة “الرمضة”، ومنطقة “زمزم” في جيزان، بالتزامن مع تمكنهم من تأمين منطقة “الحصنين” الاستراتيجية شمال شرق حـرض، ومنطقة “الشعاب” الاستراتيجية جنوب غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى تمكن المجاهدين من محاصرة اللواء 18 التابع للقوات الملكية البرية في منطقة الملاحيط وشن عمليات عسكرية على قواته تكللت بمصرع وإصابة أعداد من جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين، مشيرةً لتدمير عدد من دبابات الإبرامز والآليات والمدرعات العسكرية واغتنام عدد من الأطقم والمدرعات والأسلحة المتنوعة.

عملية جراحية أصابت العدوان في مقتل

وأوضحت المصادر للمشهد اليمني الأول بان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوماً على قطاع اللواء 25 والذي يشمل إلى جانبه عناصر من اللواء العاشر والسابع، وتمكنوا من التقدم والسيطرة على مواقع اللواء 25، مؤكدةً سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي وفرار من تبقى.

وأفادت أن الهجوم استهدف تجمعات من اللواء العاشر، الذي تكبد خسائر فادحة في الأرواح، مشيرةً إلى أنه من ضمن الجرحى قائد الكتيبة الرابعة وقائد كتيبة الاسناد، وركن الاستطلاع، ونائب ركن الاستطلاع، ونائب ركن الهندسة.

وأشارت المصادر إلى مشاركة سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية بشن عمليات جراحية استهدفت جميع القطاعات، مضاعفةً أعداد القتلى والجرحى في صفوف العدو مكبدةً إياه خسائر مادية إضافية في المدفعية والآليات.

لتنتهي عقبها آمال وطموحات العدو ليستفيق اليوم الجمعة على أكبر هزيمة مزلزلة تكبدها في حـرض، ما أجبره على ادعاء تلقيه ضغوطات دولية بالانسحاب من حرض، وهو ما أشار له الإعلامي في مرتزقة العدوان بحرض المنافق “راشد معروف”.

فقاعة انتهت بالهزيمة والفضيحة

يُشار إلى شن تحالف العدوان في الأيام القليلة الماضية تصعيداً جديداً في عدد من الجبهات الحدودية وصولا إلى أطراف مدينة حـرض، وعلى رغم كون الهجوم، الذي قاده اللواء السعودي الحادي عشر في محيط مدينة حـرض الحدودية، واللواء الثامن عشر التابع للقوات الملكية البرية في منطقة الملاحيط الحدودية الواقعة في نطاق محافظة صعدة، مخططاً ومسنوداً بالطيران الحربي إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه.

ويذكر أن مدينة حـرض خالية من السكان منذ العام 2015، جراء تعرضها للتدمير الكلي من تحالف العدوان، بقرابة 15 ألف غارة جوية وفقاً لتقرير رسمي صادر عن السلطة المحلية في محافظة حجة أواخر العام الفائت، من دون أن يتمكن تحالف العدوان من السيطرة عليها.

وحاول تحالف العدوان رفع معنويات أتباعه المنافقين بإعلانه خلال الأيام القليلة الماضية السيطرة على مناطق واقعة تحت سيطرته منذ العام 2018م منها مناطق بني مروان والجبليين والمحطام، فضلاً عن ظهور وزير إعلام المنافقين المرتزق “معمر الإرياني” في فضيحة جديدة قام بتصويرها في “مثلث عاهم” الواقع تحت سيطرتهم منذ العام 2018م أيضاً، وتأكيد أجهزة الإشارة اللاسلكية التابعة للعسكريين المرتزقة حوله وقوعهم في حصار.

قائمة بأسماء القتلى

وحصل المشهد اليمني الأول من مصادر مطلعة على قائمة بأسماء عدد من قتلى مرتزقة جيش النظام السعودي والمنافقين في جبهات حـرض خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرةً إلى أن أعداد القتلى والجرحى أكبر بكثير، فيما يلي أسماء القتلى:

1. المنافق العميد يحيى هيكل السميني – تسليح وإمداد المنطقة الخامسة

2. المنافق العميد ماجد الريادي – مالية المنطقة الخامسة

3. المنافق الرائد حميد عدنان الصيادي

4. المنافق النقيب فهيم الحمودي العدني

5. المنافق عبدالوهاب الاشموري

6. المنافق القيادي وقاص محمد سليمان

7. المنافق ناصر محمد الزكري

8. المنافق النقيب عبدالغني أحمد جابر طرموم

9. المنافق النقيب مروان يوسف المكردي

10. المنافق النقيب عبده طيب الصوفي

11. المنافق النقيب عبدالمجيد علي محمد احمد الجملي

12. المنافق النقيب بسام ناصر الصربي

13. المنافق الملازم هلال محمد عبدالله الفتات

14. المنافق النقيب مفرح ضيف الله على شاجره المصعبي

15. المنافق أکرم سلطان فوجي

16. المرتزق محمد صالح الشرعبي

17. المرتزق هلال علي مثنى الشرماني

18. المرتزق سلطان اليوسفي

19. المرتزق أكرم البريهي

20. المرتزق بشار علي محمد

21. المرتزق محمد عبده ثابت الشباطي

22. المرتزق سليمان الحجوري

23. المرتزق محمد عثمان الجنيد

24. المرتزق عبدالعزيز محمد عبدالعزیز

25. المرتزق محمد صالح النقيب

26. المرتزق يوسف محسن صالح صلاح

27. المرتزق عبدالله سعيد غريب

28. المرتزق ياسر علي سالم المسعودي

29. المرتزق محمود محمد علي

30. المرتزق حسين عبدالله حسین العويداني

31. المرتزق فؤاد محمد سيف الشرعبي

32. المرتزق سيف محسن راشد جازعه الضويني

33. المرتزق عبدالقادر الشرعبي

34. المرتزق عزالدين ادريس عبده قائد

35. المرتزق مرشد محسن صالح الردفاني

36. المرتزق عبدالرحمن حمود محمد يحيى

37. المرتزق أياد عبده عوض الردفاني

38. المرتزق مبخوت ناصر أحمد العبدلي

39. المرتزق مجیب حسان الجدمي

40. المرتزق عبده احمد بيرق

41. المرتزق فاضل علي المعمري

42. المرتزق محمد سالم ناصر العامري

43. المرتزق فيصل ناصر عبدالله حزنی

44. المرتزق جلال الحوشبي

45. المرتزق مهوب راجح الصبيحي

46. المرتزق عفيف عبدالله محسن الصبيحي

47. المرتزق فهد سالمين على صالح

48. المرتزق قائد حسن المقطري

49. المرتزق سديس الصبيحي

50. المرتزق معاذ الحميدي الصبيحي

51. المرتزق محمد ياسر الراسني

52. المرتزق كمال الشرعبي

53. المرتزق رفعت الضنيري الردفاني

54. المرتزق عمران وهيب العنتري

55. المرتزق أحمد صالح مانع عواس

56. المرتزق وثيق محمد أحمد

57. المرتزق مرداس الصبيحي

58. المرتزق أحمد على الزعتري

59. المرتزق محي الدين اليافعي

60. المرتزق أحمد قائد الجليدي

61. المرتزق مدرك فضل

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المصدر: المشهد اليمني الأول