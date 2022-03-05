بدأت إدارة مرور أمانة العاصمة اليوم، حملة لإعادة الانضباط المروري للشارع العام وإزالة مسببات الازدحام المروري بشوارع الأمانة.

وتهدف الحملة علي مدى أسبوع بجميع مديريات أمانة العاصمة، تنظيم وتسهيل حركة السير والحد من الازدحام في الشوارع الرئيسية ورفع العشوائيات والمخالفات وإغلاق معارض السيارات الغير مرخصة.

وخلال الحملة بمديرية شعوب، أشار مدير المرور الدكتور بكيل البراشي إلى أن الحملة بدأت في القطاع الشمالي في شعوب بمشاركة عدد من وحدات الضبط المروري وفروع إدارة المرور بمديريات الامانة وقوات النجدة ومكاتب الاشغال.

وأوضح أن الحملة تستهدف ضبط أصحاب معارض السيارات المخالفة والغير مرخصة، ورفع السيارات من الأرصفة وإلزامهم بالقواعد والإرشادات المرورية لتسهيل حركة سير المواطنين والحفاظ على سلامتهم وحياتهم.

وأكد البراشي، انه تم اغلاق العديد من معارض السيارات المخالفة التي تعمل خارج إطار القانون أو التي تحتل ارصفة المشاة.. مشيراً إلى استمرار الحملة في مختلف مديريات أمانة العاصمة بحسب خطة التنفيذ.

من جانبه أشار مدير مرور امانة العاصمة العقيد محمد المنصور، إلي أن الحملة بدأت بشارع النصر وصولا إلى جسر الشايف وجولة الساعة، وتم إغلاق المعارض التي تعمل دون تراخيص والمخالفة والتي تحتل الأرصفة.

ولفت إلى أنه سيتم انزال لجان تفتيش من الجمارك والبحث الجنائي ومباحث الأموال العامة إلى معارض السيارات المرخصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية خاصة بكل جهة لاستكمال كافة الإجراءات والاشتراطات القانونية. شارك في الحملة عدد من القيادات المرورية والنجدة في أمانة العاصمة.