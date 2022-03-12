أغلق مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مديرية معين بأمانة العاصمة , اليوم السبت , احد المخابز المخالفة وضبط ثلاثة أخرين وقام بتحرير محاضر المخالفات وتوجيه الإنذارات لهم .

وقال مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة في مديرية معين محمد السفياني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ان المكتب قام بإغلاق مخبز بعد الشكاوي ضده من المواطنين برفع السعر , إلى عمليات وزارة الصناعة والتجارة , والتي وجهت بالتحقق واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة .

وأوضح ان المكتب اغلق المخبز المخالف بعد رفضه التجاوب مع الإنذارات إثر تحرير محاضر ضبط بالمخالفة . واضاف السفياني ان مكتب الصناعة والتجارة في المديرية ضبط ثلاثة أفران وتحرير محاضر ضبط بمخالفات رفع الأسعار .

ولفت الى ان المكتب بدأ عملية نزول ميدانية مستمرة مع قدوم شهر رمضان لمراقبة الأسعار والاستقرار التمويني وضبط المخالفين , بالتنسيق مع العمليات المركزية في وزارة الصناعة والتجارة .