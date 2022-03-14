ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتؤكد: هذا ما سيحدث ابتداء من يوم غد

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتؤكد: هذا ما سيحدث ابتداء من يوم غد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة تكفلها بتوفير 50 باصا و5 حافلات نقل جماعي لمشروع النقل المجاني ضمن حملة “متكافلون”، التي دشنتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بالتعاون مع شركة النفط اليمنية، ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في الأمانة.

جاء ذلك في لقاء عقد اليوم الاثنين، ضم رئيسي الهيئة العامة للزكاة، الشيخ شمسان أبو نشطان، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وليد الوادعي، ورئيس دائرة الدفاع والأمن برئاسة الوزراء، طه السفياني.

وأقر اللقاء تكفل هيئة الزكاة بمواجهة إيجار الباصات، ودفع قيمة المشتقات النفطية خلال فترة الحملة مع مصاريف السائق والمرافق من “مصرف ابن السبيل”، فيما تتكفل شركة النفط بتوفير كميات البنزين الكافية للمبادرة بالسعر الرسمي.

كما أقر اللقاء تجهيز هيئة الزكاة، ممثلة بقطاع التوعية والتأهيل، والتنسيق لحملة إعلامية مع هيئة النقل البري، تحت شعار “متكافلون” النقل المجاني.

وتم التأكيد على تحديد آلية العمل من قِبل هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالتنسيق مع قطاع المصارف في هيئة الزكاة، لتحديد خطوط السير من قِبل هيئة النقل البري.

يذكر أن هيئة تنظيم شؤون النقل البري دشنت، السبت الماضي، في العاصمة صنعاء مبادرة “متكافلون”، بالتعاون مع شركة النفط اليمنية، ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في الأمانة، لرفع معاناة المواطنين بمختلف شرائحهم، بسبب انعدام المشتقات النفطية، جراء احتجازها من قِبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.