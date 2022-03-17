كشفت مصادر في حكومة الفار هادي، الخميس، تفاصيل صفقة عقدتها حكومة المرتزقة مع دول تحالف العدوان بشأن تشغيل منشاة بلحاف للغاز المسال مقابل وديعة جديدة تصرف بنظر الإمارات، يأتي ذلك عشية بدء تشغيل المنشاة الواقعة على بحر العرب، جنوب شرقي اليمن.

وأفادت المصادر بأن تحالف العدوان أجبر حكومة هادي على منح الإمارات حق الإشراف وبيع الغاز المسال المنتج من بلحاف للسوق الغربية مقابل وديعة جديدة سلمت بالفعل إلى مصرف أبوظبي المركزي وتصرف وفقا لنظرة الإمارات.

وكان محافظ البنك المركزي في عدن عاد قبل يومين بعد توقيعه اتفاق مع المركزي الإماراتي يتضمن فتح حساب للوديعة، وفق المصادر.

ولمن تعرف حجم الوديعة الجديدة، لكن المصادر رجحت بأن تكون اقل من الوديعة السعودية السابقة والمقدرة بملياري دولار.

وسيسمح الاتفاق للتحالف بتلافي الضغوط الغربية – الإمريكية لزيادة انتاج الطاقة ويجنب تلك الدول ردة الفعل الروسية، كما سيمنح ابوظبي حق تحديد سعر المتر المكعب من الغاز المنزلي والذي لا تزال حكومة هادي تبيعه لشركة توتال الفرنسية وهنت الامريكية بنحو 3 دولارات مع أن سعره تجاوز الـ45 دولار في السوق الدولية.

المصدر: الخبر اليمني