أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية “تدمير 308 مسيرات، و1713 دبابة وعربة ومدرعة قتالية، و170 راجمة صواريخ، و715 مدفعاً ميدانياً ومدفع هاون، إضافة إلى 1557 قطعة عسكرية أخرى منذ بداية العملية العسكرية الخاصة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إنّ قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية، وأسقطت 5 طائرات حربية، و19 طائرة مسيرة خلال آخر 24 ساعة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت في بيان: “تم إسقاط 4 قاذفات أوكرانية من طراز “سو-24” في الجو فوق مقاطعة تشيرنيهيف في شمال البلاد، كما تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز “سو-27″ قرب كراماتورسك في دونباس”. وأشار البيان إلى أنّ “القوات الروسية أسقطت 5 صواريخ أوكرانية أطلقتها راجمات صواريخ “سميرش” قرب مطار في مقاطعة خيرسون”.

وأضاف أنّ “مجموعة من القوات الروسية توغلت في عمق كيلومترين في دفاعات اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ووصلت إلى الضواحي الجنوبية لبلدة نوفوسيلوفكا في دونيتسك”، مؤكداً أنّ “وحدات تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية تقدمت خلال هجومها إلى مسافة 5 كيلومترات، واستولت على بلدتي إيفانوفكا ونوفوسادوفويه، ووصلت إلى خط تيرني على الحدود مع جمهورية دونيتسك”.

ونشرت الوزارة فيديو جديداً يُظهر مروحيات من طراز “كا-52” و”مي-8 أ إم تي شي”، موضحةً أنّ “هذه المروحيات تقوم بحماية قافلة من السيارات التي تحمل الإمدادات والوقود إلى مواقع القوات الروسية في مقاطعة تشيرنيغوف في أوكرانيا”.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأحد، تدمير قاعدة وقود كبيرة ومصنع لتصليح وتحديث المعدات العسكرية قرب مدينة لفوف غربي أوكرانيا، باستخدام أسلحة عالية الدقة، قائلةً: “دُمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة قاعدة وقود كبيرة قرب مدينة لفوف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية.

كما دُمر بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنع في لفوف، كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز “Tor” و”S-125″، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية، ومعدات للحرب الإلكترونية، وأجهزة تصويب للدبابات”.