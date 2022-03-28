بارك رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، عملية الخضيرة في فلسطين.

وأكد رئيس الوفد الوطني، في تغريدة على حسابه في” تويتر” أن عملية الخضيرة ردا عمليا على مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن هذه العملية تأكيد على حيوية الشعب الفلسطيني وإبداعه في ابتكار وسائل المواجهة ضد كيان الاحتلال.

وكانت أفادت مصادر في القدس المحتلة، يوم أمس، عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 4 آخرين، اثنان منهم في حالة الخطر، في عملية في مدينة الخضيرة جنوب حيفا، مؤكدةً استشهاد المنفّذيْن.

وذكرت وسائل إعلام كيان العدو الإسرائيلي أن “القتيلين الإسرائيليين في عملية الخضيرة هما من عناصر الشرطة (شرطي وشرطية)”، وأعقب العملية قيام قوات الاحتلال بعمليات دهم في أم الفحم بغية اعتقال أقارب منفذيها.