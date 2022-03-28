نظم أبناء مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة اليوم الاثنين، وقفة قبلية بمرور سبعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

كما تم تسيير قافلة مالية وعينية تحت شعار “عام النصر” بمناسبة اليوم الوطني للصمود، احتوت على مواد عينية وغذائية ومالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

وخلال الوقفة أكد مدير مديرية شدا علي عبادي روثان، أن تقديم هذه القافلة بالتزامن مع تدشين العام الثامن من الصمود يمثل رسالة لتحالف العدوان بثبات اليمنيين. وإصرارهم على تقديم الغالي والنفيس في دعم معركة الدفاع عن الوطن.

وأشاد بجهود ووفاء أبناء المديرية وصمودهم.. مؤكداً أهمية الاستمرار في التحشيد والتعبئة، ودعم حملة إعصار اليمن للحشد والاستنفار لدعم الجبهات. فيما أكد أبناء مديرية شدا على الثبات على الموقف والمبدأ في الصمود كخيار في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

إعلان النفير العام لمواجهة العدوان

على ذات السياق، نظم أبناء مديرية الحشوة في محافظة صعدة اليوم الاثنين، وقفة قبلية لإعلان النفير في مواجهة العدوان والحصار، وإحياء اليوم الوطني للصمود. وأكد المشاركون في الوقفة على الاستمرار في الصمود والثبات في مواجهة العدوان الغاشم حتى يتحقق النصر العظيم للشعب اليمني المعتدى عليه.

وأشار بيان صادر عن الوقفة القوات المسلحة إلى الاستمرار في تنفيذ عمليات الردع في عمق دول العدوان هو الرد المناسب على ما يقوم به العدوان من جرائم وحصار بحق الشعب اليمني.

وأعلن أبناء مديرية الحشوة الجهوزية الكاملة لرفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير كل المحافظات والمناطق اليمنية من الغزاة والمحتلين. وباركوا لأبناء الشعب اليمني بالضربات البطولية التي نفذتها القوات المسلحة في عمق دولة العدوان السعودية.