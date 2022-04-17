عاجل الآن: الكريمي للصرافة يحسم الجدل بعد السقوط المرعب والمدوي للريال اليمني أمام العملات الصعبة حتى بعد وصول بعض القيادات الى عدن (أسعار الصرف بصنعاء وعدن صباح اليوم)

سجلت أسعار صرف الريال اليمني في مناطق عدن انهيار متجدد مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال الساعات الأولى من اليوم الإثنين 18أريل/نيسان 2022، فيما سجلت أسعار ثابتة في العاصمة صنعاء.

ويأتي هذ الانخفاض مع توقع وصول الوديعة السعودية الاماراتية إلى بنك مركزي عدن واستمرار الهدنة.

وهذه أخر أسعار الصرف في مناطق صنعاء وعدن

الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم في صنعاء العملة شراء بيع الدولار الأمريكي – صنعاء 556 561 الريال السعودي – صنعاء 147 149

بينما كانت أسعار محلات الصرافة بمناطق صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء: 556 ريال.

بيع : 561 ريال.

الريال السعودي

شراء: 147 ريال.

بيع : 149 ريال.

الأسعار بمناطق عدن

الدولار الأمريكي

شراء: 830 الى 868 ريال.

بيع: 910 ريال.

الريال السعودي

شراء: 220 الى 230 ريال

بيع : 235 ريال.