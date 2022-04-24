نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور موجعة من صالة الانتظار بمطار صنعاء الدولي لعدد من المرضى من النساء والأطفال الذين كانوا مستعدين للسفر صباح اليوم إلى الأردن.

وأوضحت الصور أعداد من المرضى بينهم أطفال ومعاقين وجرحى فوجئوا بإلغاء الرحلة وعادوا إلى منازلهم بعد بصيص أمل لتلقي علاجهم في الخارج.

وكانت قد أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية في وقت سابق تأجيل أول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي منذ 6 أعوام كانت مقررة إلى الأردن يوم الأحد.

وأشارت طيران اليمنية إلى أن تحالف العدوان منع من الحصول على التصاريح اللازمة، وتسبب بإيقاف أول رحلة ضمن رحلات هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين، والتي كانت ستدشن الأحد بواقع رحلتين كل أسبوع.

قلق المبعوث لا يقلع الطائرات

وأعرب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه من تلك الخطوة، داعيا الأطراف اليمنية إلى العمل على إيجاد حل لاستئناف الرحلات الجوية.

وقال غروندبرغ في بيان نشره المكتب الأممي على تويتر “أود أن أعبر عن قلقي إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء والتي كانت مقررة اليوم، أحث الأطراف على العمل بشكل بنّاء معي ومع مكتبي لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها.

عدم جدية لإحلال السلام

بدوره علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، على عدم إلتزام تحالف العدوان ببنود الهدنة المتفق عليها، وقال أن استمرار إغلاق مطار صنعاء بعدم السماح بتسيير الرحلات المتفق عليها في الهدنة الإنسانية وعرقلة السفن تعنت واضح يثبت عدم جدية تحالف العدوان لإحلال السلام.

من جانبه قال عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري أن الاداء الهزيل والضعيف جدا للامم المتحدة وبعثتها الخاصة مع الهدنة يوجب إعادة النظر في دورها، ومن ذلك إشراك أطراف اقليمية أو دولية محايدة في رعاية أي إتفاق وضمان تنفيذه.