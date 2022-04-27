دعى الرئيس المشاط الجهات المركزية والمحليات إلى سماع ما لدى المواطن من مشاكل، ووجه المحافظين والمسؤولين على تفعيل خدمة الجمهور والشكاوى ومساندة هيئة المظالم.

ودعى المشاط المواطنين والجميع الى الاهتمام بالزراعة من الآن لتجاوز أي صعوبات قادمة والوضع مطمئن حتى الآن، وأكد الى وجوب مساندة برامج اللجنة الزراعية لاستغلال موسم الزراعة خصوصاً في ظل المتغيرات الدولية.

كان ذلك في كلمة هامة لفخامة الرئيس مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، خلال لقائه محافظي المحافظات ومدراء الأمن في ورشة بناء وتطوير أداء المؤسسات.

وقال المشاط: حريصون في هذا العام أن يكون هناك تكثيف لعملية البناء والتأهيل على المستوى الإداري وعلى كل المستويات، وأكد أن المفهوم الصحيح للمسؤولية هو تتحمل الظروف الصعبة وتتجاوزها في المحافظة التي أنت مسؤول عنها.

وأكد أنه مطلوب من كل مسؤول تشغيل الجميع سواءً على مستوى المكاتب التنفيذية أو على مستوى المجتمع لاستغلال جميع الطاقات الموجودة، ونوه الى إشراك الجميع في العمل سيكون له ثمرة كبيرة في واقع المجتمع.

وأشار الى أن انزواء المسؤول في إطار مجموعة مدخل لبدء الإشكاليات، وتابع يجب أن يكون المسؤول منفتح على الجميع وللعمل الجماعي لأنه فيه بركة كبيرة ونتيجة أفض، كما عليه أن يفتح الباب للمشورة لأنها مطلوبة من الجميع لفهم الوضع القائم

وأكد الرئيس البدء في تطبيق الرؤية الوطنية ودعى الى الحرص عليها وتنميتها وتحديثها بشكل مستمر، وقال: نتمنى أن يبدأ الجميع بهذا الموسم إنطلاقة لإصلاح النفوس لأنها مكن الإشكالات وإصلاحها إصلاح للحياة.

ودعى الى الاهتمام بالإنصاف وبذل الحق فهي من أعلى أطور المسؤولية، وأشار انه من المهم التركيز على عملية البناء والتطوير والتحديث والمتابعة وتقييم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات خاصة الجهات الخدمية.

كما دعى الى وجوب الاهتمام الثقافي بالمجتمع والنزول إليه وملامسة همومه فهذا من صميم مسؤولياتكم، وحث جميع الجهات وعلى رأس هذه الجهات محافظي المحافظات على النزول إلى المجتمع وملامسة همومه.

ووجه المشاط بالاهتمام وتنظيم المبادرات المجتمعية وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، وقال: على كل مسؤول أن يقدم النموذج الراقي والصحيح في إطار مسؤوليته.