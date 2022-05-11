تعرض قيادي عسكري في ما يسمى المجلس الإنتقالي، الأربعاء، لعملية إغتيال في مدينة عدن.

وأكدت مصادر مطلعة أن مسلحين مجهولين على متن سيارة هايلوكس، أطلقوا النار على الملازم أول ، سالم سيف الردفاني، أثناء مروره في الطريق البحري، جنوبي المدينة، وأردوه قتيلا على الفور.

وأوضحت المصادر أن الردفاني يعد أحد أبرز ضباط ما يسمى اللواء الثاني إسناد التابع لمليشيا “الانتقالي” التابعة للاحتلال الاماراتي.

وتأتي عملية الاغتيال، في إطار عمليات التصفية والإعتقالات المتبادلة بين مليشيا الاحتلال ، والتي تشهدها مدينة عدن، وسط محاولة الفصائل الإماراتية فرض سيطرتها على المدينة.