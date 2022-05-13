سجّلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 112 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. أوضح مصدر في غرفة العمليات،أن من بين خروقات قوى أربع غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي التجسسي على حيس والجبلية وتحليقُ طائرات تجسسيةً في أجواءِ حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا استحداثُ تحصيناتٍ قتالية في حيس، و24 خرقًا بقصفٍ مدفعيٍّ وعشرات الخروق بالأعيرة النارية المختلفة.

132 خرقا في بقية المحافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 132 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 51 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة وتعز، البيضاء، الضالع، جبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر تسجيل ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب، وفي حيران وغرب حرض بمحافظة حجة. وأشار المصدر إلى رصد 12 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات حجة، الجوف، صعدة، جبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

كما استهدف قصف مدفعي لمرتزقة العدوان، مواقع الجيش واللجان الشعبية في بني حسن بمحافظة حجة، في حين استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في خب والشعف وفي الأجاشر بمحافظة الجوف. ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل تويلق والفخيدة والمكمب القديم بجيزان.

كما أكد المصدر تسجيل 66 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، صعدة، حجة، الضالع، الجوف، البيضاء وجبهات ما وراء الحدود.