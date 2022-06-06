خلال شهري الهدنة الأولة.. قوى التحالف السعودي الأمريكي ترتكب 11411 خرقاً لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية الأولى

ارتكبت قوى العدوان السعودي الأمريكي 11411 خرقاً لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية الأولى الممتدة لشهرين، من مساء السبت 1 رمضان 1443هـ الموافق 2 إبريل/ نيسان 2022م، وحتى 3 ذو القعدة ١٤٤٣ هـ الموافق 2 يونيو/ حزيران 2022م.

وشملت خروقات قوى العدوان عمليات هجومية ومحاولات تسلل وغارات جوية وعمليات تحليق بطيران العدوان الحربي والأباتشي والتجسسي واستهدافات صاروخية ومدفعية وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة.

ويستمر تحالف العدوان السعودي الأمريكي في أعمال القرصنة والحصار باحتجاز وتأخير وصول سفن المشتقات النفطية، ومنع تسيير رحلات جوية منتظمة من وإلى مطار صنعاء الدولي.

وأسفرت خروقات قوى العدوان عن استشهاد عدد من المواطنين والمجاهدين وجرح آخرين بالإضافة لتضرر ممتلكات ومزارع المواطنين.

ونفذ طيران العدوان التجسسي المقاتل أكثر من 3383 عملية تحليق في أجواء الحديدة ومأرب والجوف وتعز وحجة وصعدة وعمران وصنعاء والبيضاء والضالع ولحج وجبهات ماوراء الحدود.

فيما نفذ طيران العدوان الحربي 22 عملية تحليق في أجواء مأرب والجوف وحجة وعمران والضالع وجبهات ماوراء الحدود.

وشن طيران العدوان التجسسي المقاتل والمسلح أكثر من 191 غارة جوية استهدفت منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحديدة ومأرب وحجة وتعز والبيضاء والضالع ولحج وجبهات ما وراء الحدود.

وشارك طيران العدوان الأباتشي بالخروقات منفذاً عدد من الطلعات الجوية شن فيها غارات وتمشيط على مواقع الجيش واللجان في جبهات مأرب وما وراء الحدود.

ونفذت قوى العدوان 170 عملية استحداث تحصينات وطرق جديدة في جبهات الحديدة ومأرب وحجة وتعز والضالع وجبهات ما وراء الحدود.

وشنت قوى العدوان السعودي الأمريكي 10 عمليات هجومية على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهات رغوان والعكد والبلق واللجمة والفليحة ومحزام ماس وحراضة في محافظة مأرب.

ونفذت قوى العدوان السعودي الأمريكي 7 محاولات تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهات الصلو ومقبنة بمحافظة تعز، والحد بمحافظة لحج، وقعطبة في محافظة الضالع .

ونفذت قوى العدوان 2556 خرق بصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية من الدبابات والمدافع بعشرات القذائف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في الحديدة ومأرب وحجة وصعدة والجوف وتعز والبيضاء والضالع ولحج وجبهات ما وراء الحدود، منها استهدافات مدفعية نفذها الجيش السعودي على مزارع وممتلكات المواطنين في مديريتي الظاهر وشدا الحدوديتين بمحافظة صعدة.

ونفذت قوى العدوان أكثر من 5992 خرق بالأعيرة النارية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بمئات الاستهدافات، مستهدفة منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الحديدة ومأرب والجوف وصعدة وحجة وتعز ولحج والبيضاء والضالع وجبهات ما وراء الحدود.

