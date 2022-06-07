أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت حكما ببراءة المناضل عبدالفتاح الربيعي جماجم من التهم الموجهة له في قرار الاتهام.

وأكد المحامي رمزي النقيب عضو اللجنة المركزية للحراك الثوري أنه يتم الآن متابعة إجراءات الإفراج عن المناضل عبدالفتاح الربيعي جماجم وذلك بعد تغيير النائب العام السابق.. مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تستأنف النيابة الجزائية الحكم.

وكان الحراك الثوري الجنوبي قد وكل المحامي رمزي النقيب عضو اللجنة المركزية للثوري للدفاع عن المناضل عبدالفتاح الربيعي جماجم الذي تم اعتقاله على أساس تهم كيدية ملفقة تمس تاريخه النضالي في الدفاع عن الجنوب وقضيته العادلة واستهداف الحراك الثوري الجنوبي ومناضليه الأحرار.