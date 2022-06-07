حذرت وزارة الصناعة والتجارة المحلات والمنشآت والشركات من الامتناع عن قبول فئة الـ200 ريال من العملة اليمنية القانونية.

وأضافت وزارة الصناعة والتجارة أن كل من يرفض قبول العملة اليمنية القانونية فئة 200 ريال أو ينقص من قيمتها فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وخصصت وزارة الصناعة والتجارة الرقم المجاني 174 لتلقي الشكاوي عن أي مخالف.

وكان أصدر البنك المركز اليمني في صنعاء، اعلان حول ما يتم تداوله بشأن العملة من فئة 200 ريال.

ونفى البنك المركزي اليمني مايتم تداوله بشأن فئة 200 ريال وقال لا يعدو كونه شائعة لا صحة لها.

وقال وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ”ستتعرض أي جهة منجرة مع الشائعة عن فئة 200 ريال للمساءلة”.

وطمئن الوكيل الشماحي، المواطنين بأن العمل بفئة 200 ريال سارٍ في كل التداولات.