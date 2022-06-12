قال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، وجه شركة النفط اليمنية بتوفير 600 ألف لتر مازوت من منشآت الشركة بالحديدة لكهرباء المحافظة.

وأوضح المحافظ قحيم أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لانتشال وضع كهرباء الحديدة وتمديد ساعات العمل بها.. مبينا أنه سيتم مواجهة قيمة المازوت حال توفر المبلغ لدى صندوق دعم المحافظة.

وثمن جهود اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة وضع كهرباء الحديدة.. مؤكدا استمرار كافة الجهات المعنية في بذل الجهود لوضع حلول بديلة لتوفير الطاقة الكهربائية واستغلال الإمكانيات المتاحة للجهات الحكومية بمحافظة الحديدة.

ونوه المحافظ قحيم باهتمام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وتوجيهاته التي أثمرت عن توقيع اتفاقية أمس لتوليد ” 15 ميجاوات بين المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، والمؤسسة العامة للكهرباء، لتغطية الاحتياج الطارئ لمحافظة الحديدة في فصل الصيف.

حيث تتضمن الاتفاقية، قيام مؤسسة الكهرباء بتوفير المازوت لمحطة مصنع باجل، فيما تقوم مؤسسة الإسمنت بإنتاج الطاقة وتحميلها إلى شبكة كهرباء الحديدة حصرا.

وأوضح محافظ الحديدة، أن إضافة 15 ميجاوات إلى الطاقة المنتجة من محطة رأس كتنيب المقدرة بـ12ميجا وات، ومحطة الحالي “10 ميجاوات” سيسهم في تمديد ساعات الإنارة ويخفف من معاناة السكان.

ولفت إلى أن الفرق الفنية باشرت أعمالها لتنفيذ الاتفاقية، وستستكمل الترتيبات هذا الأسبوع لإنتاج “15ميجاوات” وتحميلها على الشبكة وتوزيعها على مختلف أحياء مدينة الحديدة.