كشفت مصادر قبلية في شبوة، الثلاثاء، كواليس الانفجار الذي هز فجرا معسكرا لقوات العمالقة، الموالية للإمارات.

وأفادت المصادر بان طائرة بدون طيار –أمريكية- شنت غارة على معسكر مرة التابع لألوية العمالقة شرق العاصمة عتق، مشيرة إلى خروج سيارات ترفع اعلام تنظيم القاعدة عقب الغارة.

وتأتي الغارة الامريكية في وقت تشهد فيه المحافظة الثرية بالنفط والغاز ترتيبات جديدة ابرزها بيع اهم الحقول النفطية لشركة اجنبية وأخرى تتعلق بمحاولة الامارات الالتفاف على مساعي غربية – أمريكية لاستئناف تصدير الغاز إلى السوق الأوروبية.

ولم يتضح بعد ما اذا كانت الغارة رسالة للإمارات التي ظلت على مدى السنوات الماضية تسوق نشر فصائلها في المحافظة النفطية على انها لمواجهة القاعدة، ام ابتزاز امريكي، لكن توقيتها يعزز الاتهامات لهذا الفصيل السلفي بعلاقته بالتنظيمات الإرهابية.