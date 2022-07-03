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أخبار وتقارير

عبوة ناسفة تستهدف طقم عسكري يتبع دفاع ساحلي حكومة التحالف في تعز

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عبوة ناسفة تستهدف طقم عسكري يتبع دفاع ساحلي حكومة التحالف في تعز

هز انفجار عنيف عصر يوم أمس السبت مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن الإنفجار ناتج عن انفجار عبوة ناسفة في أحد الأطقم العسكرية التابعة للمرتزقة.

وأضافت أن عبوة ناسفة انفجرت في أحد الأطقم العسكرية التابعة للواء الدفاع الساحلي أثناء مروره جوار مستشفى خليفة العام بمدينة التربة.

وأوضحت المصادر إن الانفجار تسبب بسقوط عدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة جداً.

يشار إلى إن لواء الدفاع الساحلي هو أحد الألوية التي أسسها حزب الاصلاح في المنطقة بهدف توزيعه ونشره في المديريات الساحلية لمحافظتي تعز ولحج.

 

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