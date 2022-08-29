مركز الأرصاد يحذر من أمطار شديدة بالساعات المقبلة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها العواصف الرعدية على اجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات ( لحج، الضالع، تعز، إب، البيضاء وريمه)

وأمطار متفرقة على اجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات (صعدة، المحويت، حجة وغرب محافظات (صنعاء ،عمران وذمار) ويمتد هطول الامطار ليشمل أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات (أبين،شبوة، الجوف،مأرب و حضرموت ) والسواحل الغربية لمحافظات (حجة، الحديدة، تعز، لحج) وأجزاء من السواحل الجنوبية لمحافظات (عدن، أبين، شبوة).

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الصادرة اليوم المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطارعليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية والصخرية ويدعوهم الى ضرورة الإحتماء من العواصف الرعدية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

كما حذر من رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين (30-40 عقدة) بينما تتراوح سرعة الرياح ما بين (15-25 عقدة) على خليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي.

كما حذرالمركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.