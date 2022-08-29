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باحثة يمنية تفوز بجائزة دولية للمخترعين

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باحثة يمنية تفوز بجائزة دولية للمخترعين

فازت فتاة يمنية بجائرة دولية للمخترعين في مسابقة للإتحاد الدولي للمخترعين أقيمت في كوريا الجنوبية.

وكُرمت المخترعة والكيميائية اليمنية دينا المشهري بجائزة المركز الأول والمقدمة من (IFIA) الاتحاد الدولي للمخترعين كأفضل اختراع متميز وذلك في ولاية جويانج كوريا الجنوبية بحضور جمع من أبناء الجالية اليمنية.

دينا المشهري عملت على تخليق مركب كيميائي كفيتامين خاص بالخلايا الدهنية في جسم الكائن الحي، يعمل على تحويل خلايا الدهون البيضاء الفائضة الى الخلايا البنية، وتقليل التضخم الحجمي لخلايا الدهون البيضاء في النسيج الدهني.

ودينا سيف عبده سعيد المشهري هي باحثة ومخترعة يمنية، مواليد 1990 تنحدر من منطقة الحجرية بمحافظة تعز وسط اليمن.

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