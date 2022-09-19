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ضحايا بغارة للتحالف على منزل بالجراحي

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ضحايا بغارة للتحالف على منزل بالجراحي
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استشهد مواطن اثر غارة للعدوان استهدفت منزله بمحافظة الحديدة في خرق فاضح لاتفاق وقف اطلاق النار.

وأكد مصدر أمني استشهاد المواطن محمد احمد مسهون بغارة لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان استهدفت منزله بقرية بني المسهون في مديرية الجراحي بالحديدة.

ورصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة مساء اليوم الأحد، رصد 49 خرقا لقوى العدوان في جبهات المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق العدوان تضمنت 4 هجمات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس. وأشار إلى أن الخروق شملت أيضاً تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و7 خروق بقصف مدفعي، و24 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة

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