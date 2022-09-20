تصفيات كأس آسيا الناشئين تحت 17 المجموعات والمنتخبات

حل منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الخامسة مع بنغلادش وسنغافورة وبوتان حيث ستنطلق المباريات في بداية شهر اكتوبر. وتبداء من تاريخ2022/10/1 إلى 9-10-2022.
المجموعة الاولى “A”
اليابان
الأردن
سوريا
الفلبين
تركمانستان
المجموعة الثانية B
إندونيسيا
ماليزيا
فلسطين
غوام
الإمارات
المجموعة الثالثة “C”
عمان
العراق
قطر
لبنان
البحرين
المجموعة الرابعة D
الهند
السعودية
ميانمار
جزرالمالديف
الكويت
المجموعة الخامسة E
اليمن
بنغلادش
سنغافوره
بوتان
المجموعة السادسة F
تايلاند
فيتنام
تايبيه الصينية
نيبال
المجموعة السابعة G
استراليا
الصين
كمبوديا
جزرمارينا. ش
المجموعة الثامنة H
طاجيكستان
أفغانستان
تيمور
منغوليا
المجموعة التاسعة “I”
إيران
هونغ كونغ
قيرغيزستان
لاوس
المجموعة العاشرة “J”
كوريا .ج
بروناي
أوزبكستان
سري لانكا