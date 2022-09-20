تصفيات كأس آسيا الناشئين تحت 17 المجموعات والمنتخبات

حل منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الخامسة مع بنغلادش وسنغافورة وبوتان حيث ستنطلق المباريات في بداية شهر اكتوبر. وتبداء من تاريخ2022/10/1 إلى 9-10-2022.

المجموعة الاولى “A”

اليابان

الأردن

سوريا

الفلبين

تركمانستان

المجموعة الثانية B

إندونيسيا

ماليزيا

فلسطين

غوام

الإمارات

المجموعة الثالثة “C”

عمان

العراق

قطر

لبنان

البحرين

المجموعة الرابعة D

الهند

السعودية

ميانمار

جزرالمالديف

الكويت

المجموعة الخامسة E

اليمن

بنغلادش

سنغافوره

بوتان

المجموعة السادسة F

تايلاند

فيتنام

تايبيه الصينية

نيبال

المجموعة السابعة G

استراليا

الصين

كمبوديا

جزرمارينا. ش

المجموعة الثامنة H

طاجيكستان

أفغانستان

تيمور

منغوليا

المجموعة التاسعة “I”

إيران

هونغ كونغ

قيرغيزستان

لاوس

المجموعة العاشرة “J”

كوريا .ج

بروناي

أوزبكستان

سري لانكا