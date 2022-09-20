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تصفيات كأس آسيا الناشئين تحت 17 المجموعات والمنتخبات

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تصفيات كأس آسيا الناشئين تحت 17 المجموعات والمنتخبات

حل منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الخامسة مع بنغلادش وسنغافورة وبوتان حيث ستنطلق المباريات في بداية شهر اكتوبر. وتبداء من تاريخ2022/10/1 إلى 9-10-2022.

المجموعة الاولى “A”

اليابان
الأردن
سوريا
الفلبين
تركمانستان

المجموعة الثانية B

إندونيسيا
ماليزيا
فلسطين
غوام
الإمارات

المجموعة الثالثة “C”

عمان
العراق
قطر
لبنان
البحرين

المجموعة الرابعة D

الهند
السعودية
ميانمار
جزرالمالديف
الكويت

المجموعة الخامسة E

اليمن
بنغلادش
سنغافوره
بوتان

المجموعة السادسة F

تايلاند
فيتنام
تايبيه الصينية
نيبال

المجموعة السابعة G

استراليا
الصين
كمبوديا
جزرمارينا. ش

المجموعة الثامنة H

طاجيكستان
أفغانستان
تيمور
منغوليا

المجموعة التاسعة “I”

إيران
هونغ كونغ
قيرغيزستان
لاوس

المجموعة العاشرة “J”

كوريا .ج
بروناي
أوزبكستان
سري لانكا

 

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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