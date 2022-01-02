المشهد اليمني الأول

ناقش وزيرا الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي اليوم بصنعاء ترتيبات استقبال وتكريم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بطل غرب آسيا.

وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ورئيس المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت قاسم الوادعي والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية محمد فضل بشر وعضو الغرفة التجارية الدكتور محمد الأنسي، إلى دعم القطاع التجاري والخاص للمنتخب.

واستعرض الاجتماع، آلية التجهيزات والتحضيرات الجارية لاستقبال المنتخب الذي حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق ساهم في رفع العلم اليمني في المحفل الخارجي.

وفي الاجتماع أشاد وزير الصناعة والتجارة بإنجاز المنتخب الوطني للناشئين الذي أدخل البهجة في وجدان الشعب اليمني.. لافتا الى قدرة ومواهب شباب اليمن على الابداع في شتى المجالات.

وأشار إلى أهمية الحفاظ والرعاية والاهتمام بالمنتخب الوطني للناشئين بما يسهم في ديمومة النجاحات وتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية .. داعيا البيوت التجارية ورجال المال والأعمال لدعم الأنشطة الرياضية لاكتشاف وإبراز وصقل المواهب في مختلف المجالات.

فيما تطرق وزير الشباب والرياضة إلى أن ترتيبات استقبال منتخب الناشئين لكرة القدم تسير بشكل يليق بهذا الانجاز الكبير والمتميز.. مثمنا تعاون ودعم وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم منتخب الناشئين والتفاعل في إنجاح مناسبة التكريم.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة لن تألوا جهدا في تقديم سبل الرعاية لنجوم منتخب الناشئين وكافة المنتخبات في مختلف الألعاب الرياضية .. مشيرا إلى جهود الوزارة في تقديم البرامج والمشاريع لتوفير البيئة اللازمة لصقل وإطلاق قدرات المواهب الإبداعية في مختلف المجالات.

فيما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدكتور الآنسي، دعم منتخب الناشئين والرياضة عامة انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية للقطاع الخاص.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لاعتماد آلية مناسبة لإيصال الدعم والتبرعات المقدمة من التجار والقطاع الخاص في حفل التكريم بما يحقق الشفافية.