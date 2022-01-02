المشهد اليمني الأول

نفت جامعة صنعاء، صحة الكشف الذي تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التابعة لدول تحالف العدوان، حول أسماء المقبولين بالجامعة للعام 2021-2022 في كلية الطب يضم أبناء قيادات بارزة من أنصار الله كما تدّعي.

وأوضحت الجامعة في بيان، أن الكشف الذي تم تداوله مزور بدليل أنه لا يحتوي على أي توقيع أو ختم .. مؤكدة أن الأبواق الإعلامية التابعة للعدوان تسعى لإثارة البلبلة والإساءة لجامعة صنعاء التي تتعامل بمهنية وتضع جميع أبناء الوطن على قدم المساواة في المفاضلة والقبول للدراسة فيها.

ولفت البيان إلى أن امتحان القبول والمفاضلة في كلية الطب بجامعة صنعاء يتم في ثلاث مواد الإنجليزي والكيمياء والأحياء، فيما أظهر الكشف المزور أن الامتحان تم في ست مواد إضافة إلى أن الشعار الموجود في الكشف المزور ليس شعار كلية الطب.

وأشار إلى أن الأسماء الواردة في الكشف المزور ليسوا طلبة مسجلين في كلية الطب نهائيا.

وأوضح البيان أن إجراء الامتحانات لجميع الطلبة المنسقين تتم في موعد محدد وعلى أجهزة الحاسوب وعبر نظام إلكتروني دقيق بواسطة بنك أسئلة يضم مئات الأسئلة في كل مادة بما يضمن عدم تكرار الأسئلة بين طالب وآخر وعند انتهاء الطالب من حل أسئلة الامتحان تظهر له الدرجة الحاصل عليها فورا مع تحديد الإجابات الصحيحة والخاطئة ويقوم الطالب بالتوقيع على كشف يضم اسمه والدرجة الحاصل عليها.

ولفت البيان إلى أن إعلان النتائج يتم في نفس يوم الامتحان بعد ساعات من إجرائه ونشرها عبر موقع بوابة التنسيق الإلكتروني وموقع الجامعة .. مؤكداً أنه يتم إصدار كشف بالمقبولين في كل نظام عام وموازي عبر نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطلاب وتحت توقيع كافة الإدارات المختصة ليتم بعدها توقيعه من رئاسة الجامعة ثم يبلغ الطلبة المقبولين برسائل sms للحضور من أجل استكمال إجراءات قبولهم.

وذكرت الجامعة أنه لم يتم فتح النظام الموازي هذا العام في تخصص طب بشري ما يثبت أن الكشف المنشور في وسائل الإعلام التابعة للعدوان مزور ولا أساس له من الصحة.

وأشارت إلى أن الطلبة المقبولين في الكلية تم إعلان قبولهم في المواقع التابعة للجامعة وصفحات التواصل الاجتماعي كما هو مبين في الكشف المرفق.