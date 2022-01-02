المشهد اليمني الأول

دعت وزارة الصناعة والتجارة ، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على دول العدوان بوقف التهديدات باستهداف منفذ السوادية الجمركي.

ونددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، بالتهديد الذي أطلقته دول العدوان اليوم مجددا باستهداف منفذ السوادية الجمركي الذي تتواجد فيه مئات الناقلات والشاحنات المحملة بالغذاء والبضائع والعمال والمدنيين.. محذرة من العواقب الكارثية التي قد تحدث جراء إقدام قوى العدوان على استهداف المنفذ الجمركي.

ولفت البيان إلى ان المنفذ منشأة مدنية تم إنشاؤها بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لتقديم الخدمات للمواطنين والقطاعات التجارية.

وحمل البيان دول العدوان والأمم المتحدة المسئولية الكاملة تجاه هذا التهديد غير المبرر ومطالبة قوى العدوان بالتراجع عن الإقدام على مثل هذه الخطوة الهمجية وما قد يترتب عليها من أضرار مباشرة في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار إلى أن استهداف المنافذ الرئيسة لتدفق الغذاء والدواء خاصة بعد إغلاق ميناء الحديدة يضاعف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الذي يواجه أكبر أزمة وكارثة إنسانية.

واعتبر البيان استهداف المنافذ الجمركية ووسائل النقل والشاحنات التجارية المحملة بالبضائع الغذائية والدوائية والاستهلاكية جريمة وانتهاكاً سافراً للأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.

ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية وفروع المنظمات الدولية في اليمن إلى النزول إلى منفذ السوادية الجمركي والتأكد من خلوه من أي مظاهر سلاح كما يزعم العدوان ونقل الحقيقة إلى العالم .