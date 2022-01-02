المشهد اليمني الأول

أدانت مصلحة الجمارك بصنعاء تهديد تحالف العدوان باستهداف ساحة جمرك السوادية التابعة لمركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء، نافية ادعاءات ناطق العدوان جملة وتفصيلا.

وقالت في بيان إن وسائل الإعلام المختلفة نزلت إلى الموقع المذكور ودحضت بالصورة أكاذيب وأباطيل العدوان.

مصلحة الجمارك دعت مجددا الأمم المتحدة وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية والإعلامية إلى النزول إلى الموقع والتأكد من كذب ادعاءات ومزاعم تحالف العدوان

وتابعت: نجدد التأكيد على ان ساحة السوادية هي ساحة جمركية قديمة تم انشاؤها في منتصف العام 2019م ويتم استخدامها منذ ذلك الوقت كساحة جمركية ، وقد أبلغنا مكتب الأمم المتحدة بصنعاء عند إنشاء هذا المنفذ الجمركي وبدء العمل فيه بتاريخ 11 نوفمبر 2019م وتم استهدافه من قبل بتاريخ 3 مايو 2020م.

وأكدت بأن هذا الموقع وغيره من المواقع تستخدم لأغراض مدنية بحتة لما يخدم المجتمع اليمني بمختلف فئاته.

وحملت مصلحة الجمارك في المقابل تحالف العدوان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ما قد يلحق من عواقب كارثية وخسائر في أرواح المدنيين الذين تكتظ الساحة بهم من سائقين ومواطنين وعمال وغيرهم وكذا الخسائر في البضائع والممتلكات العامة والخاصة.