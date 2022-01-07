المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ، اليوم الجمعة، 68 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات شبوة ومأرب وحجة والجوف أسفرت عن ارتقاء شهيد واصابة آخرين.

مصدر محلي أوضح أن طيران العدوان الغاشم شن 45 غارة جوية على مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة، مضيفا أن إحدى الغارات استهدفت شاحنة على الطريق العام الرابط بين بيحان وحريب مأرب وأدت إلى استشهاد مواطن.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 16 غارة جوية على منطقة البلق في مديرية الوادي و3 غارات على مديريتي الجوبة وصرواح في محافظة مأرب.

وتابع المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مزارع المواطنين في منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة وغارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي الحديدة أوضح مصدر صدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 126 خرقاُ لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، 3 غارات لطيران العدوان التجسسي و 22 تحليق لطيران العدوان الحربي والتجسسي في أجواء الجبلية وحيس والفازة و استحداث تحصينات قتالية و 35 خرقا بقصف مدفعي وصاروخي لعدد 40 قذيفة و 63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.